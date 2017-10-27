В Югре судья Людмила Блашкова выпустила из СИЗО главного обвиняемого в деле о гибели 10 детей в ДТП
Опубликовано: 27 октября 2017, 18:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в Ханты-Мансийске на очередном заседании судья Людмила Блашкова отменила арест водителю грузовика Раилю Саитханову, который является главным обвиняемым по уголовному делу о ДТП, в котором погибли 10 воспитанников и два тренера детской спортивной школы «Сибиряк», и заменила его га подписку о не выезде.
«При установленных обстоятельствах у суда не имеется правовых оснований для того, чтобы продлить имеющуюся меру пресечения в отношении подсудимого, а также изменить Саитханову меру пресечения на домашний арест. Вместе с тем суд полагает необходимым избрать для подсудимого Саитханову иную меру пресечения», – заявила Блашкова.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: Людмила Блашкова, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 27 октября 2017, 18:20
Сегодня в Ханты-Мансийске прошло закрытое — секретное заседание общественных представителей при уполномоченном по защите прав предпринимателей Югры. «Общественных представителей назначил Николай Евлахов, и у него есть полное на это право. На это заседание СМИ аккредитованы по ... Читать полностью >>
Опубликовано 27 октября 2017, 16:38
Вчера в Сургуте состоялось очередное, 11-е заседание городской думы. Главной новостью заседания стал добровольный выход из партии «Единая Россия» и сложение депутатских полномочий Евгением Барсовым: сам «виновник торжества» на заседании отсутствовал. Выступая на заседании, председатель думы ... Читать полностью >>
Опубликовано 27 октября 2017, 15:54
Подписчики паблика «Типичный Ханты-Мансийск» яростно подхватили комментариями материал информационного агентства «ЮграPRO», вышедший накануне под заголовком «Общественники раскритиковали новую четырехполосную дорогу в окружном центре Югры». Напомним, в новостной заметке сообщалось о приемке первого этапа новой дороги новой ... Читать полностью >>
Нет слов
Водитель грузовика убил 10 детей и двоих взрослых, и его судья Блашкова выпускает на свободу из СИЗО, а главный редактор ОТВ Югра Эдуард Шмонин никого не убил, но Блашкова несколько раз продлевала ему срок содержания под стражей в СИЗО!
Посидел для виду и домой .вот они продажные суды этого анти народного режимама!