В Югре судья Людмила Блашкова выпустила из СИЗО главного обвиняемого в деле о гибели 10 детей в ДТП

Сегодня в Ханты-Мансийске на очередном заседании судья Людмила Блашкова отменила арест водителю грузовика Раилю Саитханову, который является главным обвиняемым по уголовному делу о ДТП, в котором погибли 10 воспитанников и два тренера детской спортивной школы «Сибиряк», и заменила его га подписку о не выезде.

«При установленных обстоятельствах у суда не имеется правовых оснований для того, чтобы продлить имеющуюся меру пресечения в отношении подсудимого, а также изменить Саитханову меру пресечения на домашний арест. Вместе с тем суд полагает необходимым избрать для подсудимого Саитханову иную меру пресечения», – заявила Блашкова.