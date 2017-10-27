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В Югре допрашивают родственников избитой 12-летней девочки-гражданки Таджикистана. Дело передано в следственный комитет

Опубликовано: 27 октября 2017, 11:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

Уголовное дело о получении 12-летней девочкой ожогов и травм в г.Сургуте принято к производству следователями СКР.

На текущей неделе СМИ сообщили о том, что в больницу Сургута была доставлена несовершеннолетняя гражданка Республики Таджикистан с телесными повреждениями и ожогами. В ходе проверки стало известно, что полицией было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ, а именно, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Для проведения всестороннего расследования дело было передано в СКР. Отметим, судебно-медицинская экспертиза показала, девочку избивали на протяжении длительного времени, в связи с чем, принято решение о возбуждении нового уголовного дела по статье истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица.

Теперь уголовные дела соединены в одном производстве. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Девочка признана потерпевшей.

На данном этапе осуществляется допрос ее родственников и знакомых. Следователи проверят условия, в которых проживал и воспитывался ребенок, установят каким образом она прибыла на территорию Российской Федерации и дадут правовую оценку действиям родственников, с которыми она проживала.

Расследование уголовного дела продолжается.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , .


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