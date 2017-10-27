Сложение депутатских полномочий Евгением Барсовым стало полной неожиданностью для депутатов думы Сургута

Вчера в Сургуте состоялось очередное, 11-е заседание городской думы. Главной новостью заседания стал добровольный выход из партии «Единая Россия» и сложение депутатских полномочий Евгением Барсовым: сам «виновник торжества» на заседании отсутствовал.

Выступая на заседании, председатель думы Надежда Красноярова, в частности, сказала: «24 вечером Евгений Вячеславович Барсов официально подал заявление о сложении полномочий депутата. Заявление у него принято, зарегистрировано в соответствии с регламентом думы. И дальше в течение 30 дней мы должны в соответствии с пунктом регламента либо принять, либо не принять его предложение». Бывшие однопартийцы Барсова упомянули на заседании, что ранее они высказывали коллеге претензии по поводу его бизнеса, поскольку задержка со сдачей в эксплуатацию нескольких строительных объектов «не соответствует этическим нормам, не красит члена «Единой России», депутата городской думы», — отметила также Надежда Красноярова.

Сторонники решительного поступка Евгения Барсова, комментируя обсуждение его личности в городской Думе, сказали, что «критика в спину» никого не красит, тем более, что Барсов, принимая решение о выходе из партии и состава думы, говорил о своем несогласии с политикой, которую в целом проводит партия большинства, никак не привязывая это к позициям «Единой России» в Сургуте.

Депутаты также обсудили на заседании бюджет города на следующий год, окончательное принятие которого намечено на декабрь.