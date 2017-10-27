Сегодня в столице Югры прошло секретное заседание общественных представителей при уполномоченном по защите прав предпринимателей

Сегодня в Ханты-Мансийске прошло закрытое — секретное заседание общественных представителей при уполномоченном по защите прав предпринимателей Югры.

«Общественных представителей назначил Николай Евлахов, и у него есть полное на это право. На это заседание СМИ аккредитованы по заявке правительства Югры, мы являемся гос. служащими, это заседание закрытое, потому что информация об этом нигде не опубликовывалась, а вас туда не приглашали», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Югры Снежана Позднякова.

Для справки. Уполномоченный по защите прав предпринимателей – государственная должность Ханты-Мансийского автономного округа, назначается Губернатором автономного округа сроком на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества автономного округа.