Сегодня в столице Югры прошло секретное заседание общественных представителей при уполномоченном по защите прав предпринимателей
Опубликовано: 27 октября 2017, 18:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в Ханты-Мансийске прошло закрытое — секретное заседание общественных представителей при уполномоченном по защите прав предпринимателей Югры.
«Общественных представителей назначил Николай Евлахов, и у него есть полное на это право. На это заседание СМИ аккредитованы по заявке правительства Югры, мы являемся гос. служащими, это заседание закрытое, потому что информация об этом нигде не опубликовывалась, а вас туда не приглашали», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Югры Снежана Позднякова.
Для справки. Уполномоченный по защите прав предпринимателей – государственная должность Ханты-Мансийского автономного округа, назначается Губернатором автономного округа сроком на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества автономного округа.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: Николай Евлахов, Снежана Позднякова, ХМАО, Югра.
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