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С приходом гололёда югорчане страхуют не жизнь, а смартфоны

Опубликовано: 27 октября 2017, 13:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

С пришедшими в Югру заморозками вырос риск получить травмы и ушибы. Но жители округа больше волнуются за здоровье своих смартфонов. В октябре количество застрахованных гаджетов в салонах связи «МегаФона» выросло на треть.   

На верхней строчке рейтинга продукции, которую пользователи хотят уберечь от неприятностей, разместились девайсы Samsung. Они занимают четверть объема всех застрахованных телефонов в октябре. Второе место у Apple, а бронза досталась смартфонам ZTE. Четвертое место делят Asus, Xiaomi и Vertex.

Больше других гаджеты защищают жители Нижневартовска, Сургута и Нягани – здесь отмечена наибольшая динамика числа страховок к сентябрю.

«Жизнь без смартфона – почти утопия. Навигаторы, онлайн-переводчики, фитнес-трекеры, датчики уровня сахара и другая начинка телефона делает нас спокойнее и увереннее в будущем.  Поэтому люди переживают, что устройство выйдет из строя, и хотят гарантированно восстановить его после несчастного случая с наименьшими финансовыми потерями», – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Застраховать устройство можно от механического воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя.

Стоимость и подробности можно получить у консультантов салонов связи «МегаФон». Партнером по данному виду услуг выступает ОАО «Альфа Страхование».

Правила страхования

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. местный:
    27 октября 2017 в 13:40

    а чё вы нге написали про: Российский аукционный дом по поручению департамента государственного имущества Югры провел торги по продаже 100% акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания» (ЮТЭК). Мы об этом писали ранее, когда ее выставили на продажу

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