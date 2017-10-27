С горем пополам. Строительная фирма в окружной столице ХМАО оставила без денег 325 работников

Более 14 млн рублей выплатили сотрудникам ООО «КомплектМонтажСтрой», однако лишь после вмешательства Гострудинспекции.

После того, как в дело защиты людей вмешалась инспекция труда Югры ликвидирована задолженность по заработной плате перед 325 работниками ООО «КомплектМонтажСтрой» (г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д. 14).

Общая сумма выплаченной заработной платы составила более 14 млн рублей.

К слову, задолженность по заработной плате образовалась за три месяца и была выявлена компетентным ведомством при проведении внеплановой проверки. Виновные лица были привлечены к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов. Руководителю было выдано предписание об устранении нарушения в установленный срок. К счастью работников, в настоящее время предписание Государственной инспекции труда исполнено в полном объеме.