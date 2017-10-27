На нефтяном месторождении Роснефти в Югре пьют не только пиво, но и водку (Видео)

За последние три месяца ООО ЧОП «РН – Охрана — Югра» во второй раз попадает в поле зрения агентства «ЮграPRO», что, с учетом специфики нашего издания, настораживает. Почему? ООО ЧОП «РН –Охрана — Югра» — одна из крупнейших охранных организаций ХМАО. Сумма годовых контрактов лишь с двумя основными клиентами — ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ПАО «НК «Роснефть» – превышает 2,5 миллиарда рублей. В его обязанности входит охрана объектов, имеющих стратегическое значение для России, которые, к тому же пожаро и взрывоопасны, несут потенциальную экологическую угрозу.

Напомним, в 2016 году после аварии на трубопроводе Усть-Балыкского месторождения нефти компания «РН-Юганскнефтегаз» возмещала нанесенный ущерб в размере 238 миллионов рублей. Причиной аварии на трубопроводе тогда назвали его сверхнормативный износ.

4 августа агентство «ЮграPRO» сообщало о том, что «В Нефтеюганском районе на 19 километре автодороги Нефтеюганск — Сургут 28 июля приблизительно в 11:20 столкнулись автомобили «HondaCR-V» и Лада 212140 «Нива». Управлял автомобилем «Нива» охранник ООО ЧОП «РН – Охрана — Югра». Два пострадавших охранника входили в состав мобильной патрульной группы, предназначенной для патрулирования и охраны нефтяных месторождений, кустовых площадок, чтобы не было хищений материальных средств у ООО «РН- Юганскнефтегаз». Сейчас оба охранника лежат в больнице в очень тяжелом состоянии, находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело. Врачи, которые работали на месте ДТП, констатировали факт, что водитель и второй охранник были в состоянии алкогольного опьянения». Кстати, травмы оказались настолько тяжелыми, что пострадавшие до сих пор находятся в больнице..

Тогда агентство не задавало вопрос, где охранники умудрились приобрести алкоголь, если, как известно, на предприятиях нефтяников «сухой закон»?

Ответ мы получили на днях от сотрудника ООО «РН-Юганскнефтегаз», который прислал в редакцию снятое им видео и короткий комментарий к нему: «На Средне-Балыкском месторождении ЦДНГ-16 ООО «РН-Юганскнефтегаз» (25 км. от г. Пыть-Ях) находится кафе «Сеймур». Это кафе не для общественного доступа, т.к. находится непосредственно на территории месторождения и подъездные автодороги перекрыты постами охраны ООО ЧОП «РН – Охрана — Югра». Посетители кафе, в своем большинстве, работники общества. Согласно утвержденному Стандарту о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ООО «РН-Юганскнефтегаз», продажа и употребление алкогольной продукции запрещены, однако в данном кафе продают алкогольные напитки (пиво, водку и др.) нелегально. Кроме того, имеются факты неоднократного распития алкогольной продукции работников месторождения уже непосредственно на рабочих местах.

Отмечу также, что сама по себе деятельность учреждения общественного питания «под вопросом». В частности, речь идет о законности функционирования – начиная от наличия договоров «за свет», заканчивая соблюдением требований СанПин по приготовлению пищи. Из достоверных источников также известно, что работники кафе покупают дизельное топливо у водителей и подрядчиков ЮНГ. Оно хранится на территории кафе для дальнейшей реализации по завышенной цене. Главный вопрос – куда смотрят службы ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ООО ЧОП «РН –Охрана — Югра»?

Для того, чтобы выяснить, вменяются ли сотрудникам ООО ЧОП «РН –Охрана — Югра» обязанность следить за соблюдением персоналом ООО «РН-Юганскнефтегаз» и других организаций, работающим на месторождениях требований стандарта о запрете на продажу и употребление алкоголя, корреспондент агентства «ЮграPRO» позвонил в Нефтеюганское подразделение ООО ЧОП «РН –Охрана — Югра», сотрудник которого, не представившись, каким-то мутным голосом посоветовал отправить запрос, на который они непременно ответят.

Журналисты агентства «ЮграPRO» решили не тратить время на пустую переписку с частными охранниками и задает публично другой вопрос: «Считает ли работодатель, ООО «РН-Юганскнефтегаз», что его подрядчик, ООО ЧОП «РН –Охрана — Югра», полностью выполняет свои обязательства, предусмотренные контрактом? И может ли персонал, имеющий возможность и выпить, и похмелиться, не отходя от рабочего места, гарантировать безопасную эксплуатацию оборудования, которое пожаро и взрывоопасно, а также несёт потенциальную экологическую угрозу?