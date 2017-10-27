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«Газпром нефть» подписала меморандум о взаимопонимании с ведущими частными венчурными фондами в области инвестиций в нефтегазовые технологии

Опубликовано: 27 октября 2017, 15:35 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Газпром нефть» подписала меморандум о взаимопонимании с «Физтех Венчурз» и «Норс Энерджи Венчурс» — венчурными инвестиционными компаниями, которые управляют несколькими фондами и системно инвестируют в развитие технологий добычи углеводородов в России. Цель подписанного документа — формализация сложившегося сотрудничества для коммерциализации высокотехнологичных проектов в России и за рубежом. «Газпром нефть» и венчурные компании намерены обмениваться информацией о создаваемых стартапах в нефтегазовой отрасли, осуществлять мониторинг и экспертный анализ новых технологий, обсуждать перспективные потребности на рынке, а также развивать несколько совместных проектов.

В план мероприятий в рамках сотрудничества «Газпром нефти» с Phystech Ventures и North Energy Ventures включено взаимодействие с портфельными компаниями фондов. В частности, стороны выразили заинтересованность в развитии технологий радиального бурения, многоствольного заканчивания, разработки программного обеспечения и других. Согласно подписанному документу, «Газпром нефть» планирует участвовать в финальной стадии НИОКР и последующем развитии компаний, создающих эти технологии.

«Сегодня в российской нефтегазовой отрасли первоочередными становятся задачи повышения эффективности бурения, повышения качества инженерных решений, увеличения эффективности разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, интенсификации притока в традиционных регионах добычи. Эти вызовы требуют передовых решений, адаптированных под российский рынок, а также ноу-хау, не имеющих мировых аналогов. Уверен, что наша совместная инициатива с ведущими венчурными фондами станет не только важным элементом стратегии технологического развития «Газпром нефти», но и существенным вкладом в становление эко-системы российских технологических стартапов в области нефти и газа», — сказал начальник Департамента Бурения и внутрискважинных работ «Газпром нефти» Игорь Рустамов.

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