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Две иномарки в Югре «не поделили» трассу, пострадал один человек

Опубликовано: 27 октября 2017, 9:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне днем на 121 км автодороги «Сургут-Когалым» водитель автомобиля «Peugeot Boxer», при повороте налево на стоянку не предоставил преимущество в движении «Шевролет Лачетти». 

В результате аварии пассажир автомобиля «Шевролет Лачетти» получил травмы.

В Югре за сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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