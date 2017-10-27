Две иномарки в Югре «не поделили» трассу, пострадал один человек
Опубликовано: 27 октября 2017, 9:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днем на 121 км автодороги «Сургут-Когалым» водитель автомобиля «Peugeot Boxer», при повороте налево на стоянку не предоставил преимущество в движении «Шевролет Лачетти».
В результате аварии пассажир автомобиля «Шевролет Лачетти» получил травмы.
В Югре за сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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