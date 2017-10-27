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Банк «Открытие» – партнер регионального форума «Конкурентная среда»

Опубликовано: 27 октября 2017, 9:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

Банк «Открытие» выступил официальным партнером регионального форума «Конкурентная среда» в Сургуте. Событие было посвящено вопросам госзакупки и контрактной системе. Организаторы форума — Торгово-промышленные палаты Югры и Сургута – собрали заказчиков и подрядчиков, профильных экспертов федерального уровня и представителей органов власти ХМАО и других регионов России.

Главной обсуждаемой темой стало состояние системы закупок и ее развитие в будущем. Этот вопрос актуален как для бизнеса, так и для самих заказчиков – органов власти и крупных компаний. У обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу, поэтому форум стал идеальной площадкой для того, чтобы и заказчики, и подрядчики пришли к взаимопониманию.

Участие в форуме «Конкурентная среда» приняли представители федеральных министерств и служб, регионального правительства и контрольных органов, крупных заказчиков и госкомпаний, среди которых: «Роснефть», «Газпромнефть», «РЖД», «Сургутнефтегаз», «Тюменьэнерго», «Лукойл» — всего более 300 участников.

В своем обращении к участникам форума Губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что развитие предпринимательства – одна из важнейших задач социально-экономического развития региона. В этом заинтересованы субъекты бизнеса, органы власти всех уровней, каждый житель Югры. «Малый и средний бизнес, частная инициатива – это надежная основа благополучия Югры, – сказала Наталья Комарова, – развитие данной сферы служит залогом успешной диверсификации экономики автономного округа»

Деловая программа форума была представлена 12 тематическими площадками. Среди них: выставка «Бизнес-среда», пленарное заседание «Эффективное управление закупками», дискуссионные площадки «Практика ФАС РФ и тенденции реформирования корпоративных закупок» и «Инструменты для повышения закупочной деятельности на торговых площадках». В рамках форума прошли мастер-классы, на которых предпринимателям рассказали, как получить контракт у крупного государственного или частного предприятия. 

В работе дискуссионной площадки, посвященной роли банков и страховых компаний в госзакупках, принял участие управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов, который рассказал об опыте сотрудничества с органами местного самоуправления в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.

«На протяжении многих лет Западно-Сибирский филиал обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. В филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области. Кредитование муниципальных образований также является частью системной работы банка «Открытие» с бюджетной сферой», – подчеркнул Виталий Мосунов.

Рубрики: Закупки, Общество, Сургут. Метки: , , , , , , , , , , , .


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