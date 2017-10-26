Уже не полетит? Жительница ХМАО купила виртуальные авиабилеты до Москвы и обратно
Опубликовано: 26 октября 2017, 15:39 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пятидесятилетняя жительница Мегиона за 15 000 рублей приобрела на одном из сайтов в сети Интернет авиабилеты из Нижневартовска в Москву и обратно. После оплаты суммы на электронную почту заявительницы пришло сообщение о бронировании места, но сами билеты высланы не были.
Женщина обратилась с письменным заявлением в банк с просьбой предоставить ей информацию, куда именно она перевела деньги за билеты. В полученном ею ответе было указано, что денежные средства с её банковской карты были переведены на Qiwi-кошелек, привязанный к определенному номеру телефона.
По данному факту следователями ОМВД России по г. Мегиону возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 26 октября 2017, 16:03
Вечером и ночью 4 ноября по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». Театры, музеи, библиотеки, творческие центры объединятся, чтобы напомнить горожанам – искусство не имеет границ. Ханты-Мансийский театр кукол уже не ... Читать полностью >>
Опубликовано 26 октября 2017, 15:20
В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается иск закрытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» (Нижневартовск) к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Югре о признании недействительным заключения ... Читать полностью >>
Опубликовано 26 октября 2017, 13:04
В эти дни коллектив ОКБ Ханты-Мансийска отмечает свой юбилей, 1 ноября 2017 года учреждению исполнится 85 лет. Окружная клиническая больница является ровесником ХМАО. Днём основания лечебного учреждения считается 1 ноября 1932 года, когда началось формирование Остяко-Вогульской ... Читать полностью >>