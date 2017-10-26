Уже не полетит? Жительница ХМАО купила виртуальные авиабилеты до Москвы и обратно

Пятидесятилетняя жительница Мегиона за 15 000 рублей приобрела на одном из сайтов в сети Интернет авиабилеты из Нижневартовска в Москву и обратно. После оплаты суммы на электронную почту заявительницы пришло сообщение о бронировании места, но сами билеты высланы не были.

Женщина обратилась с письменным заявлением в банк с просьбой предоставить ей информацию, куда именно она перевела деньги за билеты. В полученном ею ответе было указано, что денежные средства с её банковской карты были переведены на Qiwi-кошелек, привязанный к определенному номеру телефона.

По данному факту следователями ОМВД России по г. Мегиону возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».