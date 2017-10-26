Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска отмечает 85-летний юбилей

В эти дни коллектив ОКБ Ханты-Мансийска отмечает свой юбилей, 1 ноября 2017 года учреждению исполнится 85 лет.

Окружная клиническая больница является ровесником ХМАО. Днём основания лечебного учреждения считается 1 ноября 1932 года, когда началось формирование Остяко-Вогульской амбулатории и строительство стационара. Первое время больница располагалась в двух зданиях, имела 35 коек для хирургических и терапевтических больных, койки для рожениц и койки тифозного барака.

К 1939 году в ней было уже 75 коек. В начале 1945 года коечный фонд учреждения насчитывал 116 коек, расширился объем оказываемой помощи. В 1947 году открылось отделение санитарной авиации.

Стоит сказать, еще 15-20 лет назад окружная больница представляла собой несколько маленьких деревянных зданий. Сегодня многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение включает в себя три поликлиники общей мощностью 1509 посещений в смену, стационар на 696 коек, блок диагностических и вспомогательных подразделений, пансионат для иногородних пациентов на 225 мест.

Современная больница – это шестьдесят структурных подразделений, которые оказывают весь возможный перечень высокотехнологичной медицинской помощи.

В многофункциональном медицинском учреждении сегодня выполняются уникальные операции, в которых одновременно принимают участие бригады врачей различных специальностей.

Каждый год работы окружной клиники вписан в историю Югры десятками тысяч спасенных жизней.

1 ноября в 18.00 часов состоится праздничный вечер, посвященный 85-летию Окружной клинической больницы. Место проведения – КТЦ «Югра-Классик», сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.