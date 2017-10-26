Общественники раскритиковали новую четырехполосную дорогу в окружном центре Югры

Эксперты Общероссийского Народного фронта в ХМАО приняли участие в приемке первого этапа новой дороги в Ханты-Мансийске. Реконструкция улицы Дзержинского от улицы Рознина до Октябрьская и строительство ее продолжения до широтного коридора – автомобильной дороги «Югра» планируется закончить в 2020 году. Эта четырехполосная дорога общей протяженностью более 2,8 километров и с двумя развязками, призвана разгрузить центр югорской столицы, выведя основной поток транспорта с центральных улиц на кольцевую Объездную.

Первый этап объекта – реконструкция 900 метров улицы Дзержинского от Рознина до Октябрьской – это четырехполосная дорога с широкими тротуарами, освещением и благоустройством. В перспективе здесь предполагается и обустройство велодорожек.

Эксперты ОНФ оценили высоту и понижение бордюров на пешеходных переходах, в местах заезда к частным домам, качество покрытия тротуаров, дорожного полотна, а также элементы обустройства автомобильной дороги, которые могут повлиять на безопасность движения, в том числе и пешеходов.

«Приемке помогла погода, прошедший дождь, показал, что дорожное полотно ровное, ливневая канализация работает хорошо, застоя воды нигде на новой дороге мы не увидели. Вопросы были, но они касались проектных решений,» — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в регионе Сергей Дубовец.





Но замечания у активистов ОНФ были. Так на двух участках общественники отметили опасность для пешеходов, особенно детей, из-за отсутствия перильного ограждения в местах высокой насыпи и рекомендовали подрядчику продлить его. В месте расхождения четырехполосной дороги на две двухполосные с газоном посередине, эксперты обратили внимание на отсутствие необходимого дорожного барьера и знака. В некоторых местах выявлено недоуплотнение обочин, что весной может привести к их разрушению.