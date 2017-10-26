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«Ночь искусств» пройдет в Театре кукол окружной столицы Югры

Опубликовано: 26 октября 2017, 16:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вечером и ночью 4 ноября по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». Театры, музеи, библиотеки, творческие центры объединятся, чтобы напомнить горожанам – искусство не имеет границ.

Ханты-Мансийский театр кукол уже не первый год активно участвует в Ночи искусств. В этом году театр приготовил большую программу как для детей, так и для взрослых – с 6 вечера до полуночи.

В 18.00 на 2 этаже Театра кукол (ул. Мира, 15) пройдёт торжественное открытие Ночи. После чего гостей ждут:

18.15-19.00        Спектакль-концерт Глеба Успенского «В гостях у Бармалея» (6+). В программе: песни, стихи, рассказы, импровизации и др. Спектакль-концерт рассчитан на детей от 6-7 лет и взрослых. – Театральная гостиная, 1 этаж

19.00-20.40        Мастер-классы от художников театра: «Музыкальная мозаика» (0+) (изготовление музыкальных инструментов и фигурок из одноразовых бумажных тарелок и подручных материалов). – Фойе 1 этажа.

19.00-20.40        Мастер-класс по актёрскому мастерству и сценической речи для взрослых (16+). – Театральная гостиная, 1 этаж

19.00-20.40        Театрализованная игровая программа для всей семьи «Театральная мастерская» (0+). Дети и взрослые смогут примерить на себя театральные профессии: актёров, бутафоров, музыкантов, костюмеров и даже сыграть спектакль. – Фойе 2 этажа

21.00-22.00        Показ спектакля для молодых людей от 10 до 90 лет «Маленькие истории о любви» (12+). Вход по билетам (250-300 руб.). – Малая сцена театра

22.15-24.00        Просмотр видео легендарного спектакля Сергея Образцова «Необыкновенный концерт» (6+). – Театральная гостиная, 1 этаж

Вход на все мероприятия театра, кроме спектакля «Маленькие истории о любви» (по билетам), свободный!

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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