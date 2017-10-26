Нашел приключений себе на голову. Житель Югры решил проучить соседей, украв оборудование связистов

Сотрудники фирмы по установке кабельного телевидения из Урая обратились в полицию, сообщив о том, что после проведенных работ в одной из квартир они вынесли инструменты на лестничную площадку, а затем обнаружили отсутствие 2-х сумок, пакета с оборудованием и кабелями, рабочей куртки, в которой лежали деньги.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, в квартире, где устанавливали телевидение, часто шумят в ночное время. Соседи неоднократно делали замечания правонарушителям, однако результата это не принесло. Поэтому, один из жителей дома решил проучить шумных соседей, похитив их вещи с лестничной площадки.

В настоящее время в отношении подозреваемого 1963 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.