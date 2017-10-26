Наркодилер из ХМАО получил 15 лет «строгача»

Белоярский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя г. Белоярский, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый занимался незаконной деятельностью с декабря 2015 года с использованием сети Интернет: совместно с подельниками организовывал «тайники – закладки» с наркотическими средствами, размещая их в различных местах.

В июне 2016 года незаконная деятельность наркосбытчика была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.