Игроки «Торпедо» проиграли «Югре» со счетом 1:2

25 октября «Югра» продолжила выезд матчем с нижегородским «Торпедо».

Первая двадцатиминутка выдалась безголевой. Только в середине второго периода хозяевам удалось «распечатать» ворота своего экс-вратаря Ильи Проскурякова. Лидер среди защитников Михаил Григорьев удачно замкнул атаку Дмитрия Шуленина и Михаила Жукова. А в концовке третьего периода отличился наш игрок обороны – Александр Угольников сравнял счет. Кстати, у Александра это вторая шайба в этом сезоне, и обе заброшены «в гостях». В основное время выявить победителя не удалось. В овертайме вопрос о победителе тоже остался открытым. И только в серии послематчевых бросков, вернувшийся в стан «мамонтов» Артем Булянский принес победу своей команде. Со счетом 2:1 «Югра» обыграла «Торпедо».