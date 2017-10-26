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Игроки «Торпедо» проиграли «Югре» со счетом 1:2

Опубликовано: 26 октября 2017, 10:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

25 октября «Югра» продолжила выезд матчем с нижегородским «Торпедо».

Первая двадцатиминутка выдалась безголевой. Только в середине второго периода хозяевам удалось «распечатать» ворота своего экс-вратаря Ильи Проскурякова. Лидер среди защитников Михаил Григорьев удачно замкнул атаку Дмитрия Шуленина и Михаила Жукова. А в концовке третьего периода отличился наш игрок обороны – Александр Угольников сравнял счет. Кстати, у Александра это вторая шайба в этом сезоне, и обе заброшены «в гостях». В основное время выявить победителя не удалось. В овертайме вопрос о победителе тоже остался открытым. И только в серии послематчевых бросков, вернувшийся в стан «мамонтов» Артем Булянский принес победу своей команде. Со счетом 2:1 «Югра» обыграла «Торпедо».

Заключительный матч этой выездной серии игр пройдёт в Тольятти. 27 октября подопечные Анатолия Емелина встретятся с «Ладой», сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , , , , , .


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