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Двое детей в ХМАО попали под колеса иномарок. Мальчики перебегали дорогу вне пешеходного перехода

Опубликовано: 26 октября 2017, 9:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе три ребенка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Накануне вечером в районе д. 13 по ул. Югорская Сургута, водитель «КIA RIO» сбил ребенка, который перебегал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП 9-летний мальчик получил травмы.

Подобная авария случилась и в Мегионе. В 17:42 в районе дома № 8 по улице Первомайская водитель автомобиля «KIA SLS» сбил подростка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. По итогу 15-летний школьник получил травмы.

Рубрики: Мегион, Происшествия, Сургут. Метки: , , .


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