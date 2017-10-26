Должник рассчитался за услуги ЖКХ в ХМАО лишь после ареста его автомобиля
Опубликовано: 26 октября 2017, 17:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель Нижневартовска задолжал за коммунальные услуги 190 тысяч рублей. На призывы приставов и представителей управляющей компании о необходимости погасить долг, должник не реагировал.
В рамках исполнительного производства, судебный пристав – исполнитель наложил арест на автомобиль, принадлежащий гражданину и вынес постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Меры принудительного характера принесли быстрый результат: должник, видимо, не желая расставаться со своим транспортным средством, оплатил задолженность в полном объеме.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: ЖКХ, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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