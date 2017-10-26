Чиновники Югры от экологии предстанут перед судом

В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается иск закрытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» (Нижневартовск) к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Югре о признании недействительным заключения экспертной комиссии № 19 от 11.07.2017 г.

«В феврале текущего года ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» (ЗАО «СибНИПИРП») обратилось в Управление Росприроднадзора по ХМАО с заявкой на проведение государственной экологической экспертизы в отношении проектной документации «Рекультивация земельного участки, расположенного в районе Нижневартовска, в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку…».

Согласно заключению экспертной комиссии от 11 июля 2017 года данная проектная документация признана не соответствующей экологическим требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными документами и техническими регламентами в области охраны окружающей среды.

По результатам рассмотрения представленных материалов экспертная комиссия посчитала недопустимым прогнозируемое в проектной документации воздействие на окружающую среду и не возможным к реализации объекта» — сообщает пресс-служба Арбитражного суда по ХМАО-Югре.

Агентство «ЮграPRO» обратилось за комментарием к руководителю региональной общественной организации «Экологическая безопасность Югры» Анатолию Кристе: «В свое время этот земельный участок был арендован у администрации Нижневартовского района «ЗАО «Росэкопром» (в дальнейшем предприятие несколько раз меняло название и реорганизовывалось). На площадке бывшего кирпичного завода вместо переработки отходов производства много лет велось их несанкционированное размещение. Опасные отходы попадали на соседнюю территорию и даже смывались на прилегающую прибрежно-защитную полосу реки Вах. Всего объем размещенных отходов по разным оценкам может составлять примерно 350 тыс. тонн IV класса опасности. Вся территория в четыре гектара под промбазой ООО «Эковизион» и плюс два гектара за забором – это мертвая земля, растительность на ней уничтожена. Отходы дренируют, мы живем на болоте, и часть вредных веществ попадает в подземные воды.

Кроме этого, забор питьевой воды Нижневартовска находится всего в 500 метрах от свалки. Все сточные воды с площадки смывается в реку Вах. Для жителей района это выливается в проблемы здоровья населения – по статистике онкология в нашем регионе в 3 раза выше, чем по России. В Нижневартовске проходили общественные слушания проекта, я на этих слушаниях присутствовал. Сейчас суть иска ЗАО «СибНИПИРП» к Управлению Росприроднадзора по ХМАО-Югре сводится к тому, что у управления есть свой подрядчик на выполнение этой работы – ЗАО «ЭКОС» из Нефтеюганска, но у него нет технологий по переработке отходов, предложенных проектировщиком. Поэтому и проект стал плох, — «чужих» для выполнения многомиллионного подряда пускать не хотят. Проблема в другом, пока чиновники играют в свои игры, жители Нижневартовска по-прежнему пьют отравленную отходами воду, но это мало кого волнует».