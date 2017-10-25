Житель Югры не запер входную дверь и был ограблен

В квартиру 37-летнего жителя Белоярского района неожиданно забежал неизвестный и открыто похитил с кухонного стола принадлежащий ему сотовый телефон стоимостью 23 тысячи рублей, о чем потерпевший сообщил в дежурную часть ОМВД.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 30 лет, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Грабитель продал похищенный сотовый телефон своему знакомому за одну тысячу рублей.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса «Грабеж», ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.