Житель Югры не запер входную дверь и был ограблен
Опубликовано: 25 октября 2017, 17:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
В квартиру 37-летнего жителя Белоярского района неожиданно забежал неизвестный и открыто похитил с кухонного стола принадлежащий ему сотовый телефон стоимостью 23 тысячи рублей, о чем потерпевший сообщил в дежурную часть ОМВД.
Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 30 лет, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Грабитель продал похищенный сотовый телефон своему знакомому за одну тысячу рублей.
Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса «Грабеж», ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Рубрики: Белоярский район, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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