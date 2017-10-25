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В Югре водитель иномарки протаранил остановку и скрылся с места ДТП. В аварии пострадали 4 человека (Фото)

Опубликовано: 25 октября 2017, 9:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили ранения, в том числе три ребенка.

Накануне вечером на улице Таежная города Покачи 34-летний водитель «Киа Rio» сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после этого иномарка протаранила остановку общественного транспорта.

В результате ДТП травмы получили женщины 26 и 29 лет, а также две девочки 2014 и 2016 годов рождения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

«Водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, двое из которых несовершеннолетние. Оставив свой автомобиль и пострадавших, подозреваемый скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба полиции Югры.

Позже, благодаря оперативным мерам, принятым сотрудниками полиции, подозреваемый задержан.

Рубрики: Общество, Покачи, Происшествия. Метки: , , .


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