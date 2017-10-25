В бюджете ХМАО прибыло. Рентабельная «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК») из Нижневартовска продана с молотка
Опубликовано: 25 октября 2017, 17:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня Российский аукционный дом (РАД) реализовал на торгах 100-процентный пакет акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»).
Продажа состоялась по поручению Департамента имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с договором поручения от 31.12.2015 г.
В торгах приняли участие 2 претендента. Победитель торгов – ООО «НЭСКО» (Нижневартовская энергосбытовая компания) – приобрел лот за 282,8 млн рублей (начальная цена – 280 млн рублей).
Для справки:
Югорская территориальная энергетическая компания (ЮТЭК) имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территориях присутствия в городах: Югорск, Покачи, Радужный, а также в Сургутском и Нижневартовском районах. Доля государственного заказа компании на данный момент составляет 6%.
Кроме того, имеются договоры на поставку электроэнергии для ряда коммерческих компаний региона и физических лиц.
Выручка компании за первое полугодие 2017 года составила 675 млн рублей.
Российский аукционный дом (РАД) с 2011 года активно сотрудничает с Департаментом имущества Ханты-Мансийского округа – Югра. На сегодняшний день в интересах региона заключено сделок на общую сумму более 17 млрд рублей.