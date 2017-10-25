В Арбитражном суде ХМАО – кадровые изменения: назначен новый заместитель председателя
Опубликовано: 25 октября 2017, 10:33 | Служба новостей "ЮграPRO"
Указом Президента Российской Федерации от 23 октября Айгуль Намятова назначена заместителем председателя Арбитражного суда Югры. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.
Айгуль Раисовна родилась в деревне Татар-Улканово Туймазинского района БАССР. В 2000 году окончила Уральский институт экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность по юридическому направлению начала 23 года назад. В 2005 году назначена на должность судьи Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2011 года является председателем четвёртого судебного состава Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Рубрики: Общество. Метки: Арбитражный суд Югры, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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