В Арбитражном суде ХМАО – кадровые изменения: назначен новый заместитель председателя

Указом Президента Российской Федерации от 23 октября Айгуль Намятова назначена заместителем председателя Арбитражного суда Югры. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

Айгуль Раисовна родилась в деревне Татар-Улканово Туймазинского района БАССР. В 2000 году окончила Уральский институт экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность по юридическому направлению начала 23 года назад. В 2005 году назначена на должность судьи Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2011 года является председателем четвёртого судебного состава Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.