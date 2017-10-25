Страшная гибель подростка в ХМАО. Этот узел не разрубишь – надо развязывать (Видео)

Следственными органами СК России по Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника ГИБДД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось ранее, 29 сентября около 16 часов в поселке Перегребное Октябрьского района произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, и мотоцикла под управлением 15-летнего подростка. В результате аварии несовершеннолетний погиб.

В настоящее время следователями СКР продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств и причин ДТП. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить механизм дорожного происшествия и кем были допущены нарушения установленных правил дорожного движения.

Следственный комитет сообщает, что в ряде СМИ опубликованы недостоверные сведения, а также информация критического характера относительно хода расследования уголовного дела, которая основывалась на показаниях жителя поселка Перегребное, имеющего по уголовному делу статус свидетеля. Отметим, что за получением официальных комментариев указанные информационные ресурсы в следственные органы СКР не обращались.

Отметим, следственное управление расценивает данное обращение свидетеля в СМИ как целенаправленную попытку воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела. Так, несмотря на свои заявление о наличии видеозаписи с места происшествия, свидетель отказался добровольно предоставить ее, в связи с чем было принято решение о проведении обыска, в ходе которого был изъят мобильный телефон, с находящейся в нем видеозаписью. Кроме этого, не соответствует действительности опубликованная информация о том, что подозреваемый является родственником сотрудника Следственного комитета.

Версия о нахождении подозреваемого в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения проверяется следственным путем. Действиям подозреваемого будет дана всесторонняя и объективная оценка. Расследование продолжается. Следствие осуществляется под контролем руководства следственного управления. Еще раз обращаем внимание, что вся достоверная информация по уголовному делу может исходить только от официального источника – следственных органов СК России.

Югорчане активно обсуждают в социальных сетях видеозаписи, снятые на мобильный телефон, которые пользователь разместил ВКонтакте в группе «ЧП в Нижневартовске». Видеозаписи предварены следующим комментарием (редакцией внесены некоторые орфографические и пунктуационные правки):

«Помогите, пожалуйста, разобраться с беспределом. Заместителя мэра п. Перегребное Октябрьский р-он ХМАО крутят менты в его кабинете, чтобы отобрать телефон с видео аварии, где он был свидетелем. Менты запугали жителей посёлка и родителей погибшего мальчика. Не оставайтесь равнодушными, отправляйте в СМИ, чтобы дошло до правительства РФ».

Стоит сказать, югорчане яро комментируют действия правоохранителей по отношению к свидетелю.















