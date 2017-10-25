Следователи Югры проверяют мужчину, который может быть причастен к ряду преступлений против детей

Внимание! Следствием проверяется мужчина на причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних югорчан.

Следственный комитет обращается к людям. Если вы стали очевидцем совершения данным мужчиной противоправных действий или владеете информацией об их совершении, а также если ваши дети пострадали от действий данного мужчины, вам следует обратиться в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Сургутская, стр. 14, пом. 4, либо позвонить по телефонам: 8 (3463) 23-06-55, 23-06-56.