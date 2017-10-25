Среда, 25 октября 2017 18+

Комментарии:

Прокурор Югры Ботвинкин взял на контроль разбирательство по поводу издевательств над 12-летней девочкой

Опубликовано: 25 октября 2017, 16:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратурой округа дано поручение прокурору Сургута организовать проверку по сообщению о причинении телесных повреждений и ожогов 12-летней девочке.

По информации СМИ, в ожоговое отделение городской больницы доставлена малолетняя уроженка Таджикистана с телесными повреждениями.

В настоящее время в лечебном учреждении девочке оказывается медицинская помощь.

Стоит сказать, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По итогу будет проверено соблюдение уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, миграционного законодательства.

При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на устранение и восстановление нарушенных прав ребёнка.

Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , , .


Рейтинг новости:

121
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Житель Югры не запер входную дверь и был ограблен

Опубликовано 25 октября 2017, 17:43

В квартиру 37-летнего жителя Белоярского района неожиданно забежал неизвестный и открыто похитил с кухонного стола принадлежащий ему сотовый телефон стоимостью 23 тысячи рублей, о чем потерпевший сообщил в дежурную часть ОМВД. Сотрудники полиции по подозрению в ... Читать полностью >>

В бюджете ХМАО прибыло. Рентабельная «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК») из Нижневартовска продана с молотка

Опубликовано 25 октября 2017, 17:10

Сегодня Российский аукционный дом (РАД) реализовал на торгах 100-процентный пакет акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»). Продажа состоялась по поручению Департамента имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с договором поручения от 31.12.2015 ... Читать полностью >>

Страшная гибель подростка в ХМАО. Этот узел не разрубишь – надо развязывать (Видео)

Опубликовано 25 октября 2017, 16:27

Следственными органами СК России по Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника ГИБДД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO