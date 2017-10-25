Прокурор Югры Ботвинкин взял на контроль разбирательство по поводу издевательств над 12-летней девочкой

Прокуратурой округа дано поручение прокурору Сургута организовать проверку по сообщению о причинении телесных повреждений и ожогов 12-летней девочке.

По информации СМИ, в ожоговое отделение городской больницы доставлена малолетняя уроженка Таджикистана с телесными повреждениями.

В настоящее время в лечебном учреждении девочке оказывается медицинская помощь.

Стоит сказать, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По итогу будет проверено соблюдение уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, миграционного законодательства.

При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на устранение и восстановление нарушенных прав ребёнка.

Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа.