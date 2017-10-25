Прокурор Югры Ботвинкин взял на контроль разбирательство по поводу издевательств над 12-летней девочкой
Опубликовано: 25 октября 2017, 16:32 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратурой округа дано поручение прокурору Сургута организовать проверку по сообщению о причинении телесных повреждений и ожогов 12-летней девочке.
По информации СМИ, в ожоговое отделение городской больницы доставлена малолетняя уроженка Таджикистана с телесными повреждениями.
В настоящее время в лечебном учреждении девочке оказывается медицинская помощь.
Стоит сказать, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
По итогу будет проверено соблюдение уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, миграционного законодательства.
При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на устранение и восстановление нарушенных прав ребёнка.
Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: Евгений Ботвинкин, новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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