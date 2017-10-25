Общественность не при делах. Чиновники Сургута срочно благоустраивают Ботанический сад

В Сургутском городском парке «За Саймой» начались благоустроительные работы и подготовка к установке детской игровой площадки. Напомним, 13 октября в Сургутском университете состоялось общественное обсуждение вопроса, что же будет в Сургуте: общегородской парк или Ботанический сад? В результате обсуждения никакого решения принято не было, сошлись на том, что к 1 декабря будет готов проект благоустройства, и нужно будет обсуждать уже готовые документы. Кроме того, завтра в администрации должно состояться заседание по комиссии по формированию комфортной городской среды.

Агентство «ЮграPRO» обратилось за комментарием к начальнику отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» администрации г. Сургута Ирине Николаенко:

«Сейчас ведем плановые работы в парке «За Саймой» по установке детской площадки, все разрешения есть, там деревья – это поросль ивняка и сосны, сосны были отсажены, никаких ценных деревьев там не вырубалось, площадь под детскую площадку – 1000 квадратных метров. Подрядчик, ООО «СтройМатик», уже заказал необходимое оборудование, сметная стоимость работ – 6 миллионов 58 тысяч рублей.

Не понимаем мы скандала, который раздувается в городе. Мы выбираем такое место, где минимальная вырубка, где леса нет. В парке рядом есть места, где 100-150-летние сосны, более молодые – березы. Позиция университета такая: денежных средств на строительство у них нет, на содержание денег нет, они хотят, чтобы администрация построила этот объект, чтобы они вели там какие-то научные исследования и готовы оказывать консультационные услуги.

На первоначальном этапе под так называемый Ботанический сад было отведено 15 гектаров, была построена дорожная-тропиночная сеть, сформирован рельеф, чтобы люди там отдыхали. Недостроенный участок остался, где должны быть административные помещения и оранжерея, эти сооружения должны занимать достаточно большую площадь, и участок интродукционного питомника. На тот момент финансирование закончилось, и этот участок остался. Мы готовы предоставить другой участок, оказывать содействие, но пока взаимопонимания почему-то нет. Делать ничего не хотят, денег нет, но отдайте нам эту территорию. Она стоит уже 15 лет заросшая. Проектов на эту территорию у них нет. Почему-то на протяжении более 10 лет университет не интересовался ничем этим. Началось все с того момента, когда было принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 12 июля 2013 года N 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2020 года». Тогда в ХМАО была разработана концепция присвоения особо охраняемой территории без привязки к конкретной площадке о создании в Сургуте Ботанического сада. У нас есть в городе несколько таких площадок плюс минус 200 квадратных метров, но университета никакой инициативы не исходит».

Агентство «ЮграPRO» следит за развитием событий. Подробнее о скандале, разразившемся на почве темы Ботанического сада читайте в материале «В Сургуте рубят дубы. Долетят ли щепки до правительства ХМАО?».