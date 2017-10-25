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Накануне выборов Президента РФ «Единая Россия» теряет лучшие кадры

Опубликовано: 25 октября 2017, 10:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

Как стало известно вчера, заявление о сложении полномочий депутата думы Сургута подал Евгений Барсов. В качестве основания прекращения депутатских полномочий он указал выход из партии «Единая Россия».

Евгений Барсов избирался депутатом городской Думы в течение 3-х созывов, известен по реализации масштабных девелоперских проектов в Сургуте и Сургутском районе, а так же является руководителем федерации самолетного и парашютного спорта Югры, активно занимался различными социальными проектами, патриотическим воспитанием молодежи — многие воплощенные в жизнь его замыслы имели важное политическое значении не только для региона, но и для всей страны. При его непосредственном участии в Сургуте был организован аэродром «Боровая», а также создана единственная в России женская пилотажная группа «Барсы».

Он прокомментировал это следующим образом: «Я не согласен с экономической политикой, которая навязывается сверху. Поскольку мои убеждения расходятся с партией, как честный человек, я посчитал, что не могу иметь мандат депутата, делегированный мне «Единой Россией».

Сам по себе выход из партии не является обязательным условием для сложения депутатских полномочий. Это может произойти только на основании решения избирательной комиссии, либо самого депутата, так как по одномандатным округам выбирается кандидат, а не представитель той или иной политической партии. Несмотря на это обстоятельство, Евгений  Барсов принял решение расстаться одновременно с депутатским мандатом и членским билетом «Единой России». По информации из других источников, его неожиданный поступок связан с вступлением в другую политическую партию.

По некоторым данным, Барсов поддерживал связи с всероссийской политической партией «Партия Великое Отечество», которая весной этого года также заявила о несогласии с экономическим курсом правительства, при этом отметив принципиальную и безоговорочную поддержку действующего главы государства. Владимир Путин, по всей видимости, не будет выдвинут кандидатом в Президенты РФ от «Единой России», а сделает расчёт на поддержку со стороны политической коалиции, в нее, по всей видимости, не войдут оппозиционные парламентские политические партии: ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия будут вынуждены выдвинуть своих самостоятельных кандидатов на предстоящих президентских выборах.

При этом, «Единая Россия» будет одной из тех сил, которые поддержат выдвижение Владимира Путина. При таком предвыборном раскладе роль политических партий второго эшелона значительно возрастает.

Не исключается, что именно это обстоятельство лежит в основе решения Евгения Барсова, как и расчет на политические перспективы, которые могут открыться при удачном завершении выборной президентской компании.

Необходимо отметить, что «ЕР» не только теряет знаковые и авторитетные фигуры в Сургуте, но и лишается электоральных ресурсов, которые так или иначе Барсов, как деятельный и знаковый для региона человек, сформировал.

Факт написания заявления о сложении депутатских полномочий Барсовым информагентству «ЮграPRO» подтвердили в городской Думе Сургута.

Выход Евгения Барсова из депутатского корпуса может быть оформлен только решением Сургутской городской думы, которое, по всей видимости, должно быть принято на ближайшем заседании. Так, если городская дума Сургута примет это решения до конца ноября, то выборы депутата могут пройти одновременно с выборами Президента РФ 16 марта 2018 года.

Рубрики: ПравдаPRO, Сургут. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Страх потеряли:
    25 октября 2017 в 10:37

    Медведева скоро снимут, а из Единой России народ пачками повалит…

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  2. Слава:
    25 октября 2017 в 10:54

    Сильный мужик

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  3. МЕСТНый:
    25 октября 2017 в 11:53

    Видели пилотаж девчонок из Барсов в Ханты-Мансийске 12 июня! Было реально круто!

    https://www.youtube.com/watch?v=7zwUdZl-7-Q

    Слышал, что все это без какой либо поддержки — и сами самолеты и обучение летчиков все тянул на себе этот человек! А власть тратит миллиарды на всякую хрень, а потом удивляются, почему молодежь за Навальным идет…

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