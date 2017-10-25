ХК «Авангард» купил нападающего ХК «Югра»
Опубликовано: 25 октября 2017, 11:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Из «Югры» в «Авангард», в обмен на денежную компенсацию, переходит нападающий Артур Лаута. Стоит сказать, форвард провел за югорский клуб три матча, очков не набрал, сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Спортивные СМИ сообщают, что ханты-мансийский клуб расстанется с Лаутой из-за недисциплинированного поведения 21-летнего нападающего за пределами льда.
Рубрики: Общество, Спорт. Метки: Артур Лаута, ХК «Авангард», ХМАО, хоккей, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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