Заместитель губернатора Югры Шаповал выразил соболезнования родным погибших в ДТП югорчанок

Югра выйдет на Федеральный уровень с предложением об ужесточении наказания за нарушения ПДД.

В Ханты-Мансийске под председательством заместителя губернатора Югры Дмитрия Шаповала состоялось внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве региона. Об этом сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Стоит сказать, участники доложили о мерах, принятых в результате аварии, произошедшей 22 октября текущего года на автомобильной дороге «Нижневартовск – Радужный». Напомним, в ней пострадали 6 человек, в том числе 2 детей, погибли двое – 35-летняя женщина и 11-летняя девочка. Подробнее в материалах «ЮграPRO»: «11-летний ребенок и женщина скончались в автоаварии в Нижневартовском районе Югры» и «До 7 лет тюрьмы грозит злостному нарушителю ПДД, по чьей вине в ХМАО погибли женщина и ребенок» . Основной причиной страшного ДТП называют несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Возбуждено уголовное дело.







«Мои соболезнования родным. Это страшное событие. Его тяготит тот факт, что участник дорожного движения, спровоцировавший аварию, за 2 года был оштрафован 47 раз за нарушение правил», — обратил внимание Дмитрий Шаповал.

Кроме того, по словам и.о. начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД РФ по Югре Константина Крылова, последнее нарушение данного водителя было зафиксировано около 11 часов утра в день аварии.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Врио директора Центра медицины катастроф Александр Ульянов сообщил, что пятеро пострадавших – трое взрослых и двое детей — находятся в больницах города Нижневартовска и Радужного, один – переведен на амбулаторное лечение. Все взрослые – в состоянии средней степени тяжести, состояние одного из детей оценивается как тяжелое.

«Медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, дополнительных ресурсов не требуется», — подчеркнул Александр Ульянов.

Начальник ГУ МЧС по Югре Александр Тиртока заявил, все службы сработали слаженно, и нарушений по срокам реагирования не было: «Отработали согласно установленного регламента. Но сказалась отдаленность этого участка дороги от основных подразделений».

Участники заседания сошлись во мнении – необходимо усиливать персональную ответственность водителей, системно нарушающих правила дорожного движения. С этой целью будут разработаны предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях РФ, в частности — введение бальной системы, увеличение размеров административных штрафов за превышение скоростного режима, а также лишение водительских прав пожизненно. После детальной проработки эти предложения будут направлены Губернатором в Правительство Российской Федерации.