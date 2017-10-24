В Югре ожидается усиление ветра
Опубликовано: 24 октября 2017, 15:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, 25 октября ожидается небольшое похолодание, температура воздуха составит -2,-7 ºС, при пояснениях -8,-13 ºС, переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура +2,-3 ºС.
На 26-27 октября синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Ветер южных направлений, умеренный. Температура ночью -2,-7 ºС, при пояснениях -8,-13 ºС, днем 0,-5ºС.
В ночь на 26 октября в южных районах Югры ожидается усиление ветра до 13 – 18 м/с, снег, метель. Водителям автотранспорта при таких погодных условиях необходимо проявлять особую внимательность и осторожность, соблюдать безопасный скоростной режим.
Рубрики: Общество. Метки: Гидрометцентр, погода, ХМАО, Югра.
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