В Югре 63-летний водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе
Опубликовано: 24 октября 2017, 9:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения, в том числе один ребенок.
Накануне утром на пересечении ул. Кузнецова и ул. Свердлова в поселке Малиновский Советского района 63-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Сruzе», сбил несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия, Советский район. Метки: ДТП, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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