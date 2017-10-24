В Югре 63-летний водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения, в том числе один ребенок.

Накануне утром на пересечении ул. Кузнецова и ул. Свердлова в поселке Малиновский Советского района 63-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Сruzе», сбил несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.