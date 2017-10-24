В ХМАО на скамье подсудимых окажется директор турфирмы, ее обвинили в хищении 22 млн рублей
Опубликовано: 24 октября 2017, 15:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Нижневартовска готова к суду по уголовному делу в отношении директора туристического агентства ООО «Афина». Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в растрате денежных средств, с использованием служебного положения.
Следствием установлено, что обвиняемая предоставляла населению услуги по организации отдыха на различных курортах мира. Она заключала с гражданами соответствующие договоры. На их основании клиенты перечисляли в фирму в качестве оплаты деньги. При этом директор не исполнила обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелета граждан до места отдыха, а оплаченными по договору деньгами распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, злоумышленнице удалось похитить деньги 154 потерпевших, причинив ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
В ходе следствия все пострадавшие заявили гражданские иски о возмещении вреда.
Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ООО «Афина»., прокуратура ХМАО., ХМАО, Югра.
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