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В ХМАО на скамье подсудимых окажется директор турфирмы, ее обвинили в хищении 22 млн рублей

Опубликовано: 24 октября 2017, 15:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура Нижневартовска готова к суду по уголовному делу в отношении директора туристического агентства ООО «Афина». Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в растрате денежных средств, с использованием служебного положения.

Следствием установлено, что обвиняемая предоставляла населению услуги по организации отдыха на различных курортах мира. Она заключала с гражданами соответствующие договоры. На их основании клиенты перечисляли в фирму в качестве оплаты деньги. При этом директор не исполнила обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелета граждан до места отдыха, а оплаченными по договору деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, злоумышленнице удалось похитить деньги 154 потерпевших, причинив ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.

В ходе следствия все пострадавшие заявили гражданские иски о возмещении вреда.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , , .


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