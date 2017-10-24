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Тела молодой супружеской пары обнаружены в гараже Нижневартовска, обстоятельства гибели выясняют следователи

Опубликовано: 24 октября 2017, 10:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следователями Нижневартовска выясняются обстоятельства гибели семейной пары

Днём 22 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из гаражей ГСК «Лада» города Нижневартовск были обнаружены тела супругов, 1990 и 1993 года рождения, без признаков жизни. Проводится процессуальная проверка.

Стоит сказать, при визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено, в гараже обнаружено газовое оборудование, в том числе открытый газовый баллон. По предварительным данным, смерть супружеской пары могла наступить в результате отравления газом. Точную причину можно будет назвать после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

В качестве основной версии происшествия следствием рассматривается несчастный случай, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: , , .


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