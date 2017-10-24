Тела молодой супружеской пары обнаружены в гараже Нижневартовска, обстоятельства гибели выясняют следователи
Опубликовано: 24 октября 2017, 10:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следователями Нижневартовска выясняются обстоятельства гибели семейной пары
Днём 22 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из гаражей ГСК «Лада» города Нижневартовск были обнаружены тела супругов, 1990 и 1993 года рождения, без признаков жизни. Проводится процессуальная проверка.
Стоит сказать, при визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено, в гараже обнаружено газовое оборудование, в том числе открытый газовый баллон. По предварительным данным, смерть супружеской пары могла наступить в результате отравления газом. Точную причину можно будет назвать после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
В качестве основной версии происшествия следствием рассматривается несчастный случай, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: Несчастный случай, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 24 октября 2017, 16:25
В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят к рассмотрению иск в отношении общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания Сибирь», расположенного в Нижневартовске. Истцом выступает общество с ограниченной ответственностью «Квантум Сиб-Маркет», также находящееся в Нижневартовске. ... Читать полностью >>
Опубликовано 24 октября 2017, 15:59
По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, 25 октября ожидается небольшое похолодание, температура воздуха составит -2,-7 ºС, при пояснениях -8,-13 ºС, переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура +2,-3 ºС. На 26-27 октября синоптики прогнозируют местами ... Читать полностью >>
Опубликовано 24 октября 2017, 15:35
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ряда муниципальных предприятий обсудили накануне депутаты думы Нефтеюганска. На заседании комиссии по экономическому развитию Думы Нефтеюганска с участием руководителей профильных департаментов городской администрации были заслушаны руководители муниципальных предприятий ОАО «Силуэт», ОАО «Нефтеюганск-Сервис» и ... Читать полностью >>