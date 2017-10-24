«Северсталь» всухую обыграла «Югру»

Накануне «Югра» сыграла второй матч очередной выездной серии. На этот раз в Череповце наши хоккеисты встретились с местной «Северсталью».

В первом периоде югорчане завладели инициативой и безвылазно находились в зоне соперника. Только реализовать свои моменты так и не смогли. Счет хозяева открыли на 25-й минуте матча. После этого эмоции начинали зашкаливать, стычки перерастали в драки. В эпицентре событий оказались наши молодые игроки Павел Шэн и Даниил Ильин. Первый сегодня прошел испытание на прочность. За грубость оба отправились в штрафной бокс. У хозяев были наказаны Константин Корнеев и Александр Щербина. На экваторе встречи череповчане удвоили счет усилиями Олега Яшина, ассистировал ему Станислав Калашников. К слову, оба хоккеиста наши экс-игроки. Третий период выдался более спокойным. Эмоции поутихли, но, видимо, настолько, что до забитых голов дело так и не дошло. Со счетом 0:2 «Югра» проиграла «Северстали».

Теперь наша команда отправится в Нижний Новгород, где 25 октября сыграет с местным «Торпедо», сообщает пресс-служба ХК «Югра».