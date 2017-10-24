Хлебокомбинат в Югре рискует стать банкротом

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ряда муниципальных предприятий обсудили накануне депутаты думы Нефтеюганска.

На заседании комиссии по экономическому развитию Думы Нефтеюганска с участием руководителей профильных департаментов городской администрации были заслушаны руководители муниципальных предприятий ОАО «Силуэт», ОАО «Нефтеюганск-Сервис» и ОАО «Нефтеюганский хлебокомбинат».

ОАО «Нефтеюганск-Сервис» за последние два года демонстрирует положительную динамику в части роста доходов и зарплат работников. Чистая прибыль «Нефтеюганск-Сервис» за 2016 год составила почти 5 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2015 год.

Хуже обстоят дела у Нефтеюганского хлебокомбината и ОАО «Силуэт» В частности, хлебокомбинат имеет задолженность перед налоговыми органами 8 млн рублей, из-за чего предприятие могут признать банкротом. Сейчас идет поиск инвесторов, готовых вложиться в хлебозавод.

ОАО «Силуэт» имеет задолженность по коммунальным платежам около 200 тыс. рублей. Была задолженность по зарплате 118 тыс. рублей, сейчас она погашена. Руководитель ОАО «Силуэт» подала в прокуратуру заявление, в котором написала о необходимости проверить предыдущее руководство «Силуэта» на предмет грубых нарушений налогового и трудового законодательства.