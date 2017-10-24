Долг платежом красен. Буровую компанию ХМАО ждет очередной судебный процесс
Опубликовано: 24 октября 2017, 16:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят к рассмотрению иск в отношении общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания Сибирь», расположенного в Нижневартовске.
Истцом выступает общество с ограниченной ответственностью «Квантум Сиб-Маркет», также находящееся в Нижневартовске. Истец пытается взыскать с буровиков долг в размере более 6 миллионов 200 тыс. рублей, из которых почти 1 миллион 400 тыс. рублей – ущерб, нанесенный недобросовестным плательщиком.
Причина судебного разбирательства – несвоевременность платежей буровой компанией за аренду оборудования.
По сведениям из открытых источников, в течение последних трех лет в отношении ООО «Буровая компания Сибирь» было открыто пять исполнительных производств по взысканию долгов.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: «Квантум Сиб-Маркет», Арбитражный суд Югры, Буровая компания Сибирь, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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