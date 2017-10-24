Долг платежом красен. Буровую компанию ХМАО ждет очередной судебный процесс

В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят к рассмотрению иск в отношении общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания Сибирь», расположенного в Нижневартовске.

Истцом выступает общество с ограниченной ответственностью «Квантум Сиб-Маркет», также находящееся в Нижневартовске. Истец пытается взыскать с буровиков долг в размере более 6 миллионов 200 тыс. рублей, из которых почти 1 миллион 400 тыс. рублей – ущерб, нанесенный недобросовестным плательщиком.

Причина судебного разбирательства – несвоевременность платежей буровой компанией за аренду оборудования.

По сведениям из открытых источников, в течение последних трех лет в отношении ООО «Буровая компания Сибирь» было открыто пять исполнительных производств по взысканию долгов.