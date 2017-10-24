28-летняя жительница Ханты-Мансийска угнала машину чтобы покататься по ночному городу

«Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился горожанин с заявлением об угоне его машины. Неустановленное лицо, находясь возле одного из домов по улице Березовская, совершило угон автомобиля ВАЗ-2114, принадлежащего заявителю», — сообщили в полиции.

Вскоре экипажем ОГИБДД автомобиль был замечен на Восточной объездной дороге. Полицейские установили личность подозреваемого: им оказалась 28-летняя женщина, мать двоих несовершеннолетних детей. Свои действия она пояснила тем, что очень хотела покататься по ночному городу. Но, не справившись с управлением, наехала на бордюрный камень.

По итогу возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем», угонщице грозит до 5 лет тюрьмы, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.