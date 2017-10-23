Понедельник, 23 октября 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО заправляли авто по украденным топливным картам

Опубликовано: 23 октября 2017, 17:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганскому району установлена подозреваемая в хищении топливных карт одной из организаций муниципалитета. Ею оказалась 28-летняя сотрудница предприятия.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая похитила несколько карт, которые передала своему другу. Приятель, не подозревая о преступном умысле своей знакомой, заправлял свой автомобиль и в дальнейшем сбывал топливо автолюбителям. Таким образом сотруднице предприятия удалось похитить около 7000 литров дизельного топлива на общую сумму более 270 000 рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: , .


Рейтинг новости:

162
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

«Газпромнефть-Хантос» подвел производственные итоги за 9 месяцев 2017 года

Опубликовано 23 октября 2017, 17:45

По итогам 9 месяцев 2017 года «Газпромнефть-Хантос» превысил плановую добычу углеводородов на 44 тыс. тонн нефтяного эквивалента. Увеличение добычи произошло благодаря успешному проведению геолого-технических мероприятий, в том числе и за счет роста количества высокотехнологичных горизонтальных скважин ... Читать полностью >>

Банк «Открытие» объявил о снижении ставок по ипотеке

Опубликовано 23 октября 2017, 17:20

23 октября 2017 года Банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3-0,65% по программам «Квартира», «Новостройка», «Свободные метры», «Ипотека плюс», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Апартаменты». Теперь ... Читать полностью >>

Бывших «ментов» не бывает? Новая назначенка мэра Ханты-Мансийска Ряшина пугала собственника помещения, что в прошлом она – подполковник полиции

Опубликовано 23 октября 2017, 17:12

Трапезникова, не имеющая профильного образования и существенного опыта работы в ЖКХ, вряд ли сможет вытянуть «коммуналку» Ханты-Мансийска из трясины, в которую она медленно погружается... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO