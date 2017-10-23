В ХМАО заправляли авто по украденным топливным картам
Опубликовано: 23 октября 2017, 17:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганскому району установлена подозреваемая в хищении топливных карт одной из организаций муниципалитета. Ею оказалась 28-летняя сотрудница предприятия.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая похитила несколько карт, которые передала своему другу. Приятель, не подозревая о преступном умысле своей знакомой, заправлял свой автомобиль и в дальнейшем сбывал топливо автолюбителям. Таким образом сотруднице предприятия удалось похитить около 7000 литров дизельного топлива на общую сумму более 270 000 рублей.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: ХМАО, Югра.
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