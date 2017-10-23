Ребенок и женщина скончались в автоаварии в Нижневартовском районе Югры

За прошедшие выходные в Югре произошло 22 дорожные аварии, в которых два человека погибли, в том числе один ребенок и 34 человека получили травмы, в том числе двое детей.

Накануне вечером на 92 км Нижневартовск – Радужный 24-летний водитель «Лады Приора» не выдержал дистанцию столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «ВАЗ 2111».

В результате ДТП пассажиры ВАЗа (11-летняя девочка и 34-летняя женщина) скончались от полученных травм, водители ВАЗа и Лады Ларгус, пассажир Лады Приора (19-летняя девушка) и пассажиры ВАЗа (дети 2-х и 9 лет) получили ранения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.