Ребенок и женщина скончались в автоаварии в Нижневартовском районе Югры
Опубликовано: 23 октября 2017, 11:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие выходные в Югре произошло 22 дорожные аварии, в которых два человека погибли, в том числе один ребенок и 34 человека получили травмы, в том числе двое детей.
Накануне вечером на 92 км Нижневартовск – Радужный 24-летний водитель «Лады Приора» не выдержал дистанцию столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «ВАЗ 2111».
В результате ДТП пассажиры ВАЗа (11-летняя девочка и 34-летняя женщина) скончались от полученных травм, водители ВАЗа и Лады Ларгус, пассажир Лады Приора (19-летняя девушка) и пассажиры ВАЗа (дети 2-х и 9 лет) получили ранения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: ДТП, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 22 октября 2017, 14:16
Активисты межрегиональной общественной организации «Работающая молодёжь Сибири» совместно с представителями Общественной палаты ХМАО-Югры, Нефтеюганского городского Казачьего общества, ОМВД по городу Нефтеюганску провели рейд по торговым точкам, реализующим алкоголь. Проверка первого же магазина, расположенного в микрорайоне 10А города Нефтеюганска, выявила, ... Читать полностью >>
Опубликовано 22 октября 2017, 14:10
C территории одной из производственных баз в г. Нефтеюганске неизвестные похитили более 100 кг медного лома, о чем потерпевший уведомил местное отделение полиции. Сотрудникам полиции удалось установить, что кражу совершил работник этой же организации. Подозреваемый, зная ... Читать полностью >>
Опубликовано 22 октября 2017, 13:50
Неравнодушный подписчик сайта «Это Юганск, детка» — сотрудник ООО «РН-Юганскнефтегаз» разместил на ресурсе следующее сообщение, которое агентство «ЮграPRO» приводит без правок и сокращений. «Всем привет! Хочу представить вам свежие фото, снятые в Нефтеюганском районе недалеко от ... Читать полностью >>