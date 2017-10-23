Одному из самых престижных ВУЗов Югры запретили набирать абитуриентов
Опубликовано: 23 октября 2017, 15:34 | Служба новостей "ЮграPRO"
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ЧОУ ВО Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» лишен права набора абитуриентов.
Тем не менее, ЧОУ ВО СУМЭБ позиционирует себя на официальном сайте как «Один из самых престижных вузов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры известный в России и за рубежом, первый негосударственный вуз региона с 25-летней успешной деятельностью. ЧОУ ВО СИМЭБ «Планета» — единственный вуз в регионе, выдающий выпускникам 2 диплома: государственного и международного образца».
Прием в образовательную организацию ЧОУ ВО СУМЭБ запрещен из-за неисполнения в установленные сроки предписаний Рособрнадзора, — уточняется в сообщении федерального контрольно-надзорного ведомства.
Обучение в институте платное. Стоимость учебы в 2016-2017 гг. составляла от 52 тысяч до 90 тысяч рублей.
Получить комментарий в институте «Планета» агентству «ЮграRRO» не удалось – ни один из четырех телефонов, указанных в официальных перечнях, не ответил.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Рособрнадзор, Сургутский институт мировой экономики и бизнеса, ХМАО, ЧОУ ВО Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета», Югра.
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