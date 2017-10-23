Одному из самых престижных ВУЗов Югры запретили набирать абитуриентов

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ЧОУ ВО Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» лишен права набора абитуриентов.

Тем не менее, ЧОУ ВО СУМЭБ позиционирует себя на официальном сайте как «Один из самых престижных вузов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры известный в России и за рубежом, первый негосударственный вуз региона с 25-летней успешной деятельностью. ЧОУ ВО СИМЭБ «Планета» — единственный вуз в регионе, выдающий выпускникам 2 диплома: государственного и международного образца».

Прием в образовательную организацию ЧОУ ВО СУМЭБ запрещен из-за неисполнения в установленные сроки предписаний Рособрнадзора, — уточняется в сообщении федерального контрольно-надзорного ведомства.

Обучение в институте платное. Стоимость учебы в 2016-2017 гг. составляла от 52 тысяч до 90 тысяч рублей.

Получить комментарий в институте «Планета» агентству «ЮграRRO» не удалось – ни один из четырех телефонов, указанных в официальных перечнях, не ответил.