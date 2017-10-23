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Новый храм во имя воздвижения Креста Господня освятили в Югре

Опубликовано: 23 октября 2017, 12:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

21 октября 2017 года митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил Великое освящение нового храма во имя Воздвижения Креста Господня п. Сентябрьский, Нефтеюганского района.

По окончании Богослужения митрополит Павел обратился к собравшимся: «Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы с вами являемся свидетелями рождения нового храма, его Великого освящения! Это не только сугубый праздник поселка и нашей епархии но и всей вселенской церкви! «Освящение храма и нового жертвенника, — говорил Святейший Патриарх Кирилл во время визита в Югру и освящения Воскресенского Кафедрального Собора, — это вселенский праздник, ибо еще одним местом, где особо присутствует Господь, стало больше». Особым образом присутствует в освященном храме дух Святый, здесь душой, сердцем, мыслями, всем естеством своим человек соединяется с Богом. Что может быть в жизни человека важнее соединения его со своим Творцом? Человеческое естество состоит из тела и души, одно без другого жить не может. Каждый день мы омываем, одеваем, украшаем свое тело, лелеем и заботимся о нем. Не менее важна душа, забота о которой почему-то отходит на задний план, откладывается на будущее время.Но душа и тело должны всю жизнь жить в гармонии, как и человек с Богом…

Я благодарю всех потрудившихся на строительстве этого святого храма, благоукрасителей, администрацию и всех жителей поселка! Божественная благодать и помощь Божия не оставляет нас с вами и посылает нужных людей и нужную помощь в свое время! Храни всех Господь! С праздником!»

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: , , .


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