Кровавые выходные. В гаражном кооперативе Ханты-Мансийска мужчина до смерти забил своего старшего брата
Опубликовано: 23 октября 2017, 11:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
В минувшие выходные около часу ночи на территории одного из гаражных кооперативов окружной столицы Югры возникла ссора между братьями 1974 и 1976 годов рождения. В ходе конфликта младший брат стал бить старшего, он нанес травмы, от которых 43-летний мужчина впоследствии скончался в больнице Ханты-Мансийска.
Теперь по данному факту следственные органы проводят проверку. Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, санкция данной статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемый в смерти брата помещен под стражу, сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: ХМАО, Югра.
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