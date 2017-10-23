Кровавые выходные. В гаражном кооперативе Ханты-Мансийска мужчина до смерти забил своего старшего брата

В минувшие выходные около часу ночи на территории одного из гаражных кооперативов окружной столицы Югры возникла ссора между братьями 1974 и 1976 годов рождения. В ходе конфликта младший брат стал бить старшего, он нанес травмы, от которых 43-летний мужчина впоследствии скончался в больнице Ханты-Мансийска.

Теперь по данному факту следственные органы проводят проверку. Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, санкция данной статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый в смерти брата помещен под стражу, сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».