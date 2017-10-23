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«Газпромнефть-Хантос» подвел производственные итоги за 9 месяцев 2017 года

Опубликовано: 23 октября 2017, 17:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

По итогам 9 месяцев 2017 года «Газпромнефть-Хантос» превысил плановую добычу углеводородов на 44 тыс. тонн нефтяного эквивалента.

Увеличение добычи произошло благодаря успешному проведению геолого-технических мероприятий, в том числе и за счет роста количества высокотехнологичных горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГПР)*. В этом году на объектах «Газпромнефть-Хантоса» построено 122 горизонтальные скважины с МГРП, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 82%.

Наибольшее количество высокотехнологичных скважин приходится на Южно-Приобское месторождение, здесь построено 113 таких скважин (за 9 месяцев 2016 года построено 54 ГС).

Компания продолжает работу в области исследования новых залежей на своих месторождениях. В 2017 году благодаря последовательному проведению геофизических исследований и сейсморазведки на Орехово-Ермаковском месторождении открыто две новые залежи – западная и восточная, которые относятся к структурному типу пласта БВ-0, не числящегося на госбалансе. До конца года предприятие планирует проведение мероприятий, направленных на вовлечение в разработку вновь выявленных перспективных участков.

Значимым событием 2017 года для «Газпромнефть-Хантоса» стал запуск системы по дистанционному управлению месторождением. Это программное обеспечение, управляемое искусственным интеллектом, которое в режиме реального времени обрабатывает миллионы данных в секунду и строит сценарий развития актива. Управление производственными процессами на Южно-Приобском месторождении происходит из офиса «Газпромнефть-Хантоса» благодаря созданному цифровому двойнику месторождения. По предварительным оценкам благодаря запуску системы операционные затраты на освоение месторождения могут снизиться на 15%.

«Мы последовательно выполняем поставленные перед «Газпромнефть-Хантосом» задачи – безопасность производства и максимальная экономическая эффективность процесса добычи. Новые технические и технологические решения позволяют нам все больше вовлекать в добычу трудноизвлекаемые запасы нефти. А использование искусственного интеллекта в процессе добычи углеводородов дает возможность перейти на «безлюдные» технологии и значительно снизить операционные затраты», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

Рубрики: Общество, ТЭК. Метки: , , , .


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