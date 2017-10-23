Ежегодный энергетический форум пройдет в окружном центре ХМАО
Опубликовано: 23 октября 2017, 12:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске с 24 по 25 октября состоится ХVII региональный форум «Энергоэффективность – стратегический вектор развития». В этом году во время работы деловых сессий участники обсудят развитие концессионной деятельности и подведут итоги отрасли в регионе. На форуме будут рассмотрены проекты в рамках федеральной программы «Городские реновации», состоится награждение победителей и призёров региональных этапов Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 и Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Также отметят участников и партнёров форума за достижения в сфере энергосбережения по итогам энергосервисной деятельности, Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и Всероссийского парада коммунальной техники, сообщает пресс-центр Правительства Югры.
Рубрики: ТЭК, Ханты-Мансийск. Метки: ХМАО, Энергоэффективность – стратегический вектор развития, Югра.
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