Ежегодный энергетический форум пройдет в окружном центре ХМАО

В Ханты-Мансийске с 24 по 25 октября состоится ХVII региональный форум «Энергоэффективность – стратегический вектор развития». В этом году во время работы деловых сессий участники обсудят развитие концессионной деятельности и подведут итоги отрасли в регионе. На форуме будут рассмотрены проекты в рамках федеральной программы «Городские реновации», состоится награждение победителей и призёров региональных этапов Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 и Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Также отметят участников и партнёров форума за достижения в сфере энергосбережения по итогам энергосервисной деятельности, Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче и Всероссийского парада коммунальной техники, сообщает пресс-центр Правительства Югры.