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До 7 лет тюрьмы грозит злостному нарушителю ПДД, по чьей вине в ХМАО погибли женщина и ребенок

Опубликовано: 23 октября 2017, 13:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

Как ранее сообщалось в «ЮграPRO», 22 октября около 17 часов 30 минут на 92 км автодороги «Нижневартовск — Радужный» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробнее в материале «11-летний ребенок и женщина скончались в автоаварии в Нижневартовском районе Югры».

Отметим, в результате страшной аварии пассажиры «ВАЗа» (11-летняя девочка и 34-летняя женщина) скончались от полученных травм. Кроме того, пострадали водители «ВАЗа» и «Лады Ларгус», пассажир «Лады Приора» (19-летняя девушка) и пассажиры «ВАЗа» (дети 2-х и 9 лет).

Теперь в отношении водителя «Лады Приора», который ранее неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения, в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение лицом правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

На данный момент мера пресечения избирается, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: , , .


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