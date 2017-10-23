Бывших «ментов» не бывает? Новая назначенка мэра Ханты-Мансийска Ряшина пугала собственника помещения, что в прошлом она – подполковник полиции

Десять дней назад агентство «ЮграPRO» сообщало о новом назначении в администрации Ханты-Мансийска: мэр столицы ХМАО Максим Ряшин представлял нового руководителя муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» Софью Трапезникову. Он тогда, в частности, сказал: «Самое большое количество жалоб в сфере жилищно-коммунального комплекса города связано с деятельностью ЖКУ. Поэтому на нового руководителя возлагается серьезная ответственность, и перед ним стоят сложные задачи, связанные с повышением эффективности работы предприятия, выстраиванием качественно новых отношений с населением, — и тут же добавил, — Компетентного руководителя любого уровня всегда отличает способность испытывать эмоциональный подъём от своей работы, жить интересами предприятия, отстаивать их в любых, даже критических обстоятельствах».

Уже в момент назначения многие СМИ выразили сомнения в том, что Трапезникова, не имеющая профильного образования и существенного опыта работы в ЖКХ, сможет вытянуть «коммуналку» Ханты-Мансийска из трясины, в которую она медленно погружается.

Надо полагать, что одним из приоритетов Софьи Трапезниковой Ряшин посчитал ее 14-летний стаж службы в МВД, где она занимала должность заместителя начальника отдела Информационного центра в звании подполковника внутренней службы. Любовь Максима Ряшина к отставным полицейским необъяснима – в администрации города ключевые должности занимают именно они. Некоторые наблюдатели связывают предпочтения Ряшина с тем, что его отец Павел Евлампиевич когда-то служил в МВД, как и его брат Александр.

Чуть отвлекаясь от темы, напомним, что в руководстве городским хозяйством Ханты-Мансийска в последнее время происходят решительные перемены. В июле агентство «ЮграPRO» сообщало о том, что «глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин снял с должности директора департамента городского хозяйства Руслана Речапова. Он не поработал и год. Исполнять обязанности директора городского хозяйства будет Федор Томша начальник управления благоустройства и развития жилищного комплекса». Кстати, Руслан Речапов менее, чем через месяц, был назначен на должность заместителя главы города Мегиона.

19 октября ВКонтакте в группе «Типичный Ханты-Мансийск» был размещен ответ Алены Чекиной на материал, опубликованный одним из информационных агентств по поводу ликвидации засора канализационного стояка в Ханты-Мансийске по улице Чехова, 26.

«Чиновники Ханты-Мансийска сделали заказную статью о том, что мы взяли в заложники людей! Наши власти г. Ханты-Мансийска чувствуют свою безнаказанность! 14 октября 2017 года, приблизительно в 17:00-17:30 собственник нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 26 Чекин Сергей Юрьевич, вызвал по стационарному телефону бригаду МП «ЖКУ» для устранения аварии на объекте. Нежилое помещение стало затапливать с центрального стояка дома. На место аварии приехала бригада МП «ЖКУ» под личным руководством Трапезниковой С.А. Напомню, что это был субботний вечер, и жильцы дома находились в своих квартирах. Трапезникова заявила, что она не собирается устранять аварию, так как между собственником нежилого помещения и МП «ЖКУ» не подписан договор на обслуживание дома. Мой брат (Чекин Александр Алексеевич) начал фиксировать отказ устранить аварию на камеру, более того, Трапезникова вела себя развязно, говорила клевету о том, что Чекин Сергей Юрьевич должен ЖКУ денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Хочу заметить, что исполнительные производства по Чекину Сергею Юрьевичу в отношении МП «ЖКУ» на любые суммы отсутствуют, нет и решений судов о том, что Чекин должен деньги. Пробыв на месте аварии минут 30, видя, что помещения топит, она запретила своим работникам выполнить работы по устранению аварии».

Агентство «ЮграPRO» обратилось за комментарием к предпринимателю Сергею Чекину: «Была авария, вода из канализации поступала в принадлежащие мне на праве собственности помещения. У нас договора с ЖКУ нет, потому что они включают туда и домофон, и техническое обслуживание, мойку полов, — ничего этого они за 24 года не делали, поэтому я отказываюсь платить. По вызову приехали, делать ничего не стали. Я позвонил в ЖКУ, в полицию, что я вынужден воду перекрыть. Приходил участковый, все заснял, опросил меня. Трапезникова приехала на место, начала говорить, что она бывший подполковник полиции, заключайте договор, тогда мы все сделаем, а то, что люди без воды – ее вообще не интересовало. Хотя на самом деле ЖКУ в течение 4-х часов должна была устранить аварию. На месте были рабочие из ЖКУ, и когда жильцы их спрашивали, почему не устраняете аварию, они отвечали, что нам запретили. С 17:30 до 21:30 люди сидели без воды по «хотению» Трапезниковой. А устранили аварию за пять минут. Сейчас мы отправили заявления в различные инстанции, Трапезникова тоже, насколько нам известно, отправила. Сейчас надо подождать результата».

История с аварией в Ханты-Мансийске по Чехова, 26, вызвала целую бурю в социальных сетях, причем есть как сторонники предпринимателя Сергея Чекина, так и его ярые противники, которые пытаются вывести дискуссию за рамки конкретного случая с засором канализации.

Тема не закрыта, некоторое время спустя мы к ней обязательно вернемся, потому что нынешние жаркие дебаты по конкретному случаю и последующие решения надзорных и, вполне возможно, судебных органов дадут ответы на многие вопросы, касающиеся повседневной жизни горожан.