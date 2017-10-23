Банк «Открытие» объявил о снижении ставок по ипотеке

23 октября 2017 года Банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.

Снижение ставок составило 0,3-0,65% по программам «Квартира», «Новостройка», «Свободные метры», «Ипотека плюс», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Апартаменты». Теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, а также для рефинансирования имеющегося ипотечного кредита, можно воспользоваться ставкой от 9,70% без комиссий, а также промо-ставкой 9,35% без комиссий при первоначальном взносе более 50% и сроке 5 лет.

Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке Открытие, и не менее 15% в иных случаях.

Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей, сроком до 30 лет. ​

Банк «Открытие» предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов, целевой и нецелевой кредит под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов.

Преимуществом ипотечных программ Банка «Открытие» являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.

Банк «Открытие» сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.​