В магазине ХМАО изъято более 1,5 центнера контрафактного алкоголя

Активисты межрегиональной общественной организации «Работающая молодёжь Сибири» совместно с представителями Общественной палаты ХМАО-Югры, Нефтеюганского городского Казачьего общества, ОМВД по городу Нефтеюганску провели рейд по торговым точкам, реализующим алкоголь.

Проверка первого же магазина, расположенного в микрорайоне 10А города Нефтеюганска, выявила, что алкоголь здесь продают после 20:00, продажа осуществляется без лицензии, также установлено наличие контрафактной алкогольной продукции.

Выявленные правонарушения зафиксированы актами, на продавца и владельца магазина составлены протоколы об административных правонарушениях.

Всего в торговой точке изъято 157 литров алкоголя.

Кроме того, полицией, в ходе осмотра обнаружено и изъято 2 литра спирта, — сообщает пресс-служба МРОО «Работающая молодежь Сибири».