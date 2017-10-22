В магазине ХМАО изъято более 1,5 центнера контрафактного алкоголя
Опубликовано: 22 октября 2017, 14:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Активисты межрегиональной общественной организации «Работающая молодёжь Сибири» совместно с представителями Общественной палаты ХМАО-Югры, Нефтеюганского городского Казачьего общества, ОМВД по городу Нефтеюганску провели рейд по торговым точкам, реализующим алкоголь.
Проверка первого же магазина, расположенного в микрорайоне 10А города Нефтеюганска, выявила, что алкоголь здесь продают после 20:00, продажа осуществляется без лицензии, также установлено наличие контрафактной алкогольной продукции.
Выявленные правонарушения зафиксированы актами, на продавца и владельца магазина составлены протоколы об административных правонарушениях.
Всего в торговой точке изъято 157 литров алкоголя.
Кроме того, полицией, в ходе осмотра обнаружено и изъято 2 литра спирта, — сообщает пресс-служба МРОО «Работающая молодежь Сибири».
Рубрики: Общество. Метки: ХМАО, Югра.
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